Россиянин Папин нокаутировал малавийца Чилембу и завоевал пояс WBA Asia
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин одержал победу над Айзеком Чилембой из Малави на турнире в Балашихе.
Поединок представителей первой тяжелой весовой категории завершился во втором раунде нокаутом.
На кону противостояния стоял чемпионский пояс WBA Asia.
На счету Папина на профессиональном ринге теперь 17 побед (15 – нокаутом) при одном поражении. Чилемба проиграл десятый бой при 27 победах (11 – досрочно) и трех ничьей.