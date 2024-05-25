Россиянин Папин нокаутировал малавийца Чилембу и завоевал пояс WBA Asia

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин одержал победу над Айзеком Чилембой из Малави на турнире в Балашихе.

Поединок представителей первой тяжелой весовой категории завершился во втором раунде нокаутом.

На кону противостояния стоял чемпионский пояс WBA Asia.

На счету Папина на профессиональном ринге теперь 17 побед (15 – нокаутом) при одном поражении. Чилемба проиграл десятый бой при 27 победах (11 – досрочно) и трех ничьей.