"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" завоевали звание чемпиона России по футболу.

В заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги "Зенит" дома выиграл у "Ростова" (2:1), тогда как лидировавшее "Динамо" (Москва) в гостях уступило "Краснодару" (0:1).

В результате "Зенит" набрал 57 очков и финишировал на первом месте в турнирной таблице. "Краснодар" и "Динамо" набрали по 56 очков, у клуба из столицы Кубани преимущество по дополнительным показателям.

Таким образом, "Зенит" в шестой раз подряд выигрывает чемпионат России. "Краснодар" впервые в истории становится серебряным призером.

Результаты остальных матчей тура

"Крылья Советов" - "Пари НН" - 1:1

ЦСКА - "Урал" - 2:0

"Рубин" - "Сочи" - 1:1

"Балтика" - "Локомотив" - 1:3

"Факел" - "Ахмат" - 2:0

"Оренбург" - "Спартак" - 0:0

По итогам чемпионата "Пари НН" и "Урал" (по 30 очков) сыграют в стыковых матчах с представителями Первой лиги за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Они заняли 13-е и 14-е места соответственно. "Балтика" (26) и "Сочи" (24) вылетают из Премьер-лиги.

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