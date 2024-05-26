Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии завоевали золотые медали домашнего чемпионата мира 2024 года.

В финале чехи со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) победили национальную команду Швейцарии. На 50-й минуте гол провел Давид Пастрняк, который на клубном уровне защищает цвета "Флориды" из Национальной хоккейной лиги. На 60-й минуте шайбу в пустые ворота швейцарцев забросил Давид Кампф ("Торонто").

В результате Чехия стала чемпионом, Швейцария – серебряным призером. Бронзовые медали, как сообщалось, выиграла Швеция, в матче за третье место победившая действующих чемпионов мира, канадцев.

Для Чехии это седьмой триумф на чемпионатах мира (еще шесть раз турнир выигрывала Чехословакия), предыдущий датирован 2010 годом.

Сборные России и Белоруссии участие в турнире не приняли из-за санкций.