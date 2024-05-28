Российская серфингистка выиграла соревнования в Швейцарии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Аксинья Семенова заняла первое место на соревнованиях по серфингу на искусственной волне Edelweiss Surf Tour 2024 в швейцарском городе Эбикон.

Соревнования проходят в статусе чемпионата Швейцарии, они проводятся в третий раз.

Шестнадцатилетняя Семенова из команды Surf Brothers является членом швейцарской ассоциации серфинга (Swiss Surfing Association) и ранее принимала участие в чемпионате Edelweiss Surf Tour в 2023 году в статусе юниора. В прошлом году она также стала первой в своей категории, теперь выступает во взрослых соревнованиях.

"Я очень горжусь своими победами, ведь в таких странах, как Швейцария и Германия серфинг на искусственной волне появился гораздо раньше, чем в России, представители этих стран имеют огромный опыт. В нашей стране серфинг пока набирает популярность, но уверена, у нас есть все шансы на успех. В России тоже есть очень сильные спортсмены, которые много времени уделяют подготовке к соревнованиям, технические возможности также развиваются, например, волна, на которой я занимаюсь, является одной из самых мощных в Европе, при этом это отечественная разработка резидентов Сколково", - сказала Семенова.

В январе 2024 года Семенова была признана лучшей среди женщин на всероссийских соревнованиях по серфингу на искусственной волне. До этого, в марте 2023 года она стала победителем первого этапа европейского турнира Rapid Surfing League в Германии.