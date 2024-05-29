Гол россиянина Захаряна помог "Реалу Сосьедад" победить "Токио Верди"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского клуба "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 победили соперников из японского "Токио Верди" в товарищеском матче.

Встреча прошла в Токио.

На 45-й минуте гол забил Урко Гонсалес, на 90+1 – Арсен Захарян.

Полузащитник сборной России Захарян начал игру в качестве запасного, на поле вышел на 65-й минуте

Россиянин перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года. На его счету два гола в составе испанцев (включая гол в ворота "Токио Верди").