Гол россиянина Захаряна помог "Реалу Сосьедад" победить "Токио Верди"
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского клуба "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 победили соперников из японского "Токио Верди" в товарищеском матче.
Встреча прошла в Токио.
На 45-й минуте гол забил Урко Гонсалес, на 90+1 – Арсен Захарян.
Полузащитник сборной России Захарян начал игру в качестве запасного, на поле вышел на 65-й минуте
Россиянин перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года. На его счету два гола в составе испанцев (включая гол в ворота "Токио Верди").