СМИ сообщили о возможной отставке главного тренера ФК ЦСКА в скором времени

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Об этом сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на три источника, не связанные друг с другом. Все они утверждают, что руководство армейского клуба недовольно работой Федотова в сезоне-2023/24: в чемпионате России команда заняла шестое место, в Кубке России не смогла защитить статус обладателя трофея.

По этой причине клуб решил пока не делать покупки игроков, инициированные Федотовым.

57-летний Федотов возглавил ЦСКА летом прошлого года и в первом сезоне выиграл Кубок России.