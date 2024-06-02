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Деонтей Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю в Саудовской Аравии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC американец Деонтей Уайлдер потерпел поражение от представителя Китая Чжан Чжилэя в главном поединке турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок представителей тяжелого веса завершился в пятом раунде, Чжан Чжилэй одолел Уайлдера техническим нокаутом.

38-летний Уайлдер проиграл четвертый бой в профессиональной карьере при 43 победах (42 – нокаутом). 41-летний Чжан Чжилэй одержал 27-ю победу (22 раза он победил нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Саудовская Аравия бокс Деонтей Уайлдер Чжан Чжилэй
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