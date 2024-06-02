Четыре россиянина поборются за выход в 1/4 финала Ronald Garros
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье стартует программа четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, турнира Большого шлема. Борьбу за выход в четвертьфинал поведут четыре представителя Российского тенниса.
Пары с участием россиян
Даниил Медведев (5) – Алекс Де Минор (Австралия, 11)
Мирра Андреева (38) – Варвара Грачева (Франция, 88)
Анастасия Потапова (41) – Ига Швентек (Польша, 1)
Элина Аванесян (70) – Ясмин Паолини (Италия, 15)
Российские и белорусские теннисисты играют под нейтральным флагом.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.