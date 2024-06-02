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Четыре россиянина поборются за выход в 1/4 финала Ronald Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье стартует программа четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, турнира Большого шлема. Борьбу за выход в четвертьфинал поведут четыре представителя Российского тенниса.

Пары с участием россиян

Даниил Медведев (5) – Алекс Де Минор (Австралия, 11)

Мирра Андреева (38) – Варвара Грачева (Франция, 88)

Анастасия Потапова (41) – Ига Швентек (Польша, 1)

Элина Аванесян (70) – Ясмин Паолини (Италия, 15)

Российские и белорусские теннисисты играют под нейтральным флагом.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Roland Garros теннис Элина Аванесян Анастасия Потапова Даниил Медведев Мирра Андреева
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