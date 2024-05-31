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Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros

Андрей Рублев проиграл в третьем круге Roland Garros
Андрей Рублев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди в матче третьего круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Итальянскому спортсмену удалось одолеть россиянина в трех сетах – 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает шестое место, Арнальди – 35-е.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Roland Garros теннис Андрей Рублев
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