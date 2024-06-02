Россиянка не взяла ни гейма в матче с первой ракеткой мира на Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице Иге Швентек в четвертом круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Иге Швентек, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимающей первое место. Потапова – 41-я ракетка мира.

Продолжительность игры составила 40 минут.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.