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Воспитанник ФК "Балтика" умер в возрасте 15 лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Воспитанник академии "Балтики" Валентин Ботоногов в воскресенье скончался на 16-м году жизни. Об этом сообщается на сайте калининградского футбольного клуба.

Уходу из жизни юного футболиста предшествовало тяжелое заболевание.

"Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад из-за чего он был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел...", - говорится в сообщении, в котором "Балтика" выразила соболезнования родным и близким Ботоногова.

футбол Балтика Валентин Ботоногов
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