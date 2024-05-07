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Тренер школы ФК "Динамо" умер в 23 года во время игры

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Детский тренер школы "Динамо" Егор Кашин скончался на 24-м году жизни, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Академия "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Егора. Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла на поле во время игры в футбол.

Кашин работал с ребятами из игроков возраста до 9 лет.

футбол Динамо
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