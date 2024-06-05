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Боксер Сергеев счел, что у Егорова и Глэнтона равные шансы на победу в их бое

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России по боксу Сергей Сергеев считает, что у россиянина Алексея Егорова и американца Брэндона Глэнтона равные шансы на победу в их поединке за пояс WBA International в первом тяжелом весе.

"Для меня это поединок с равными шансами на победу. Глэнтона хорошо помню по бою с Сосланом Асбаровым в Дубае, он постоянно шел вперёд и выбрасывал большое количество ударов, держал темп весь бой, это очень серьезный боксер. Алексей Егоров же, такое чувство, в последнее время много простаивал, да, у него были бои, но полноценно на ходу он не был, и это может сказаться на результате. При любых раскладах — я буду болеть за Егорова и желаю ему победы в родных стенах!" - сказал Сергеев "Интерфаксу".

Бой в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия" состоится 7 июня в Москве.

бокс Сергей Сергеев Брэндон Глэнтон Алексей Егоров
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