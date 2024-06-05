Россиянка Андреева победила белоруску Соболенко в четвертьфинале Roland Garros

Теннисистка Мирра Андреева Фото: AP/TAСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка 17-летняя Мирра Андреева выиграла у белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой, которая в мировом рейтинге занимает 38-е место. Соболенко – вторая ракетка мира.

Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ее соперницей в борьбе за выход в финал будет 15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини.