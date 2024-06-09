Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Канады, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял британец Ландо Норрис (McLaren), место на подиуме также завоевал его соотечественник Джордж Расселл (Mercedes).

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 194 очка. На второй строчке находится монегаск Шарль Леклер (138) из Ferrari. Леклер, как и напарник по команде испанец Карлос Сайнс, не смог финишировать в гонке в Канаде. Третье место в личном зачете занимает Норрис (131).