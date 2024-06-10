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Двукратный чемпион мира по велоспорту Колюшев умер на 82-м году жизни

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Советский велогонщик Михаил Колюшев скончался на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Михаила Ивановича", - говорится в сообщении.

Прощание с Колюшевым состоится 11 июня в храме "Церковь Сергия Радонежского и мученика Валентина" города Королев Московской области, начало – 13:00 мск.

Колюшев специализировался в трековых гонках, он стад двукратным чемпионом мира, а также бронзовым призером ЧМ в командной гонке преследования.

велоспорт Михаил Колюшев
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