Карпин допустил, что покинет сборную России этим летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что не продлит этим летом контракт с РФС и, следовательно, покинет национальную команду. Он допустил, что матч против Белоруссии (4:0), прошедший 7 июня, стал последним для него во главе сборной.

"И теоретически, и практически он мог быть последним", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

По словам Карпина, официального предложения о продлении контракта еще не поступало, с руководством РФС были только предварительные разговоры.

55-летний Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Работу в национальной команде он совмещает с деятельностью в ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону).