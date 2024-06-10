Финал Гран-при ACA в тяжелом весе пройдет в Москве 16 августа

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Финал Гран-при ACA в тяжелом весе между чемпионом лиги Евгением Гончаровым и Адамом Богатыревым пройдет на турнире ACA 178 16 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Гончаров владеет поясом чемпиона с марта 2023 года. В феврале нынешнего года он защитил титул, победив Антона Вязигина и став финалистом Гран-при ACA в тяжелом весе. Богатырев вышел в финал Гран-при в марте 2024 года, победив удушающим Кирилла Корнилова.

На счету Гончарова 21 победа и три поражения. В активе Богатырева 10 побед и три поражения.