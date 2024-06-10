В Тюмени впервые пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR TYUMEN

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - 15 и 16 июня в Тюмени впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. Участников ждут соревнования по триатлону на дистанциях 113 и OLYMPIC, заплывы на открытой воде, а также женский и детский забеги, сообщили организаторы.

"В этом году в календаре спортивных фестивалей IRONSTAR мы зажигаем очередную звезду - сибирский город Тюмень. Локация позволит спортсменам открыть для себя новое спортивное направление, познакомиться с богатой историей города, насладиться красотами этого региона и испытать себя на новой трассе", – заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.



IRONSTAR – серия проходящих в России соревнований по триатлону, объединяющая профессионалов и любителей. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, заплывы, забеги для детей и женщин.