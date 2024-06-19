Экс-наставник "Спартака" Абаскаль возглавил испанскую "Гранаду"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером "Гранады", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт с 35-летним тренером рассчитан на сезон-2024/25.

Предыдущим местом работы Абаскаля был московский "Спартак" - с июня 2022 года по апрель 2024 года. В сезоне-2022/23 под его руководством "Спартак" стал бронзовым призером Российской премьер-лиги.

Что касается "Гранады", в сезоне-2023/24 команда финишировала на последнем, 20-м месте в чемпионате Испании и вылетела в Сегунду, второй по статусу дивизион в местном футболе.