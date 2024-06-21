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Россияне заработали 177 золотых медалей со старта Игр БРИКС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали 358 медалей за восемь соревновательных дней в рамках проходящих в Казани Игр БРИКС.

В их числе 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовые медали. По этому показателю сборная России со значительным преимуществом занимает первое место в общем зачете.

На втором месте находится сборная Белоруссии (34, 56, 70), на втором – команда Китая (17, 17, 12).

Игры БРИКС будут длиться до 23 июня.

БРИКС
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