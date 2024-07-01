Вратарь Маринато Гилерме покинул "Локомотив"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Голкипер Маринато Гилерме покидает "Локомотив", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Он расстается с командой в связи с окончанием срока контракта.

38-летний Гилерме стал игроком "Локомотива" летом 2007 года, перейдя из бразильского "Атлетико Паранаэнсе", дебютировал в основном составе через два года.

В составе "Локомотива" Гилерме стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, выиграл Суперкубок. Несколько лет назад бразилец получил паспорт РФ и был задействован в матчах за сборную России.