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Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешел в "Спартак"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о переходе нападающего испанского "Бетиса" Виллиана Жозе.

"Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан на два года", - говорится в сообщении на сайте московского футбольного клуба.

32-летний форвард играл в системе мадридского "Реала", а также выступал в испанских "Сарагосе", "Лас-Пальмасе", "Реале Сосьедад", английском "Вулверхэмптоне". До испанской карьеры выступал в уругвайском "Депортиво Мальдонадо", бразильских "Сан-Паулу", "Гремио", "Сантосе".

В 2022 году в составе "Бетиса" Виллиан Жозе выиграл Кубок Испании.

Спартак футбол Виллиан Жозе
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