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Российский боксер Двали назвал бой с чемпионом ОИ Зоировым главным вызовом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали заявил, что находится в предвкушении поединка с чемпионом мира-2019, чемпионом Азии-2021 Шахобиддином Зоировым на турнире "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.

"Мне очень интересна встреча с олимпийским чемпионом. Ты можешь стать лучше, только соревнуясь с лучшими. Поэтому для меня это серьезный вызов на данный момент. Но я рассчитываю, что в будущем у меня будут еще серьезнее вызовы. Мы хотим достигнуть максимума и в олимпийским, и в профессиональном боксе. На данный момент бой с Зоировым — главный вызов. Но акцентирую внимание на фразе "на данный момент", - приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.

СпортРоссийский боксер Двали выступит на турнире "Ночь чемпионов IBA" в СерпуховеЧитать подробнее

"Успел отдохнуть после чемпионата Европы. У меня на это был месяц - разгружался и физически, и психологически, а также залечивал микротравмы. В общем, полностью восстановился и с конца мая приступил к подготовке. Готовимся на восемь раундов. Думаю, мы спокойно справимся с этой дистанцией. У меня уже был 6 раундовый бой, хотя там все закончилось в пятой трехминутке. Мне понравился формат профессионального бокса", - отметил боксер.

При этом, по словам Двали, он пока не думает о полном переходе в профессионалы.

"Мне хочется стать чемпионом мира по любителям и выиграть "Игры дружбы", а уже потом задумываться о полном переходе в профессионалы. Но это пока разговор о будущем, нужно добиться максимальных результатов в олимпийском боксе, а потом уже полностью погружаться в профи. Пока я совмещаю", - сказал он.

Восьмираундовый поединок в весе до 53,5 кг между Двали и Зоировым пройдет в главном карде турнира.

В главном поединке турнира двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов постарается проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте китайцем Чжаном Чжаосинем. В со-главном событии "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

бокс Дмитрий Двали
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