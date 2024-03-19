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Умер экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Крис Саймон

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист канадец Крис Саймон скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского "Динамо", цвета которого нападающий защищал в России.

"На 53-м году жизни скончался экс-форвард московского "Динамо" Крис Саймон...Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы", - говорится в сообщении.

Самый продолжительный период карьеры в России связан с подмосковным "Витязем", за который Саймон играл с 2008 по 2011 год. С 2011 по 2013 год канадец играл в новокузнецком "Металлурге".

15 сезонов Саймон отыграл в ряде клубов НХЛ, в составе "Колорадо" в 1996 году стал обладателем Кубка Стэнли.

КХЛ НХЛ Колорадо Металлург Динамо Крис Саймон
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