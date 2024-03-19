Умер обладатель Кубка Гагарина КХЛ Константин Кольцов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист "Салавата Юлаева" Константин Кольцов, в последнее время работавший в команде тренером, скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Уфы.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер "Салавата Юлаева" Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба", - говорится в сообщении, в котором клуб также выразил соболезнования родным и близким Кольцова.

О причинах смерти не говорится.

В составе "Салавата Юлаева" белорус играл с2006 по 2012 годы и стал чемпионом России (2008) и обладателем Кубка Гагарина (2011).

В России он также играл за "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", "Ак Барс", "Спартак", "Атлант", в Белоруссии – ха "Юность, минское "Динамо", в НХЛ – за "Питтсбург". Защищая цвета сборной Белоруссии, играл в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Недавно сообщалось, что Кольцов завершает работу в "Салавате Юлаеве". Уфимская команда в этом сезоне вышла в плей-офф и уступила "Трактору" в серии первого раунда плей-офф.