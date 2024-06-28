Определились соперники россиян в первом круге турнира в Уимблдоне
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу турнира Большого шлема в Уимблдоне
Мужчины
Даниил Медведев (№5 рейтинга мира) – Александр Ковачевич (США, 86)
Андрей Рублев (6) – Франсиско Комесана (Аргентина,121)
Павел Котов (50) – Джордан Томпсон (Австралия, 39)
Роман Сафиуллин (43) – Франсиско Черундоло (Аргентина, 27)
Карен Хачанов (21) – Аслан Карацев (99)
Женщины
Дарья Касаткина (14) – Чжан Шуай (Китай, 677)
Людмила Самсонова (15) – Ребека Машароват (Испания, 97)
Анна Калинская (17) – Панна Удварди (Венгрия, 134)
Екатерина Александрова (22) – Эмма Радукану (Великобритания, 168)
Мирра Андреева (24) – Бренда Фрухвиртова (Чехия, 88)
Анастасия Павлюченкова (25) – Тейлор Таунсенд (США, 79)
Вероника Кудерметова (36) – Барбора Крейчикова (Чехия, 31)
Анастасия Потапова (39) – Барнарда Пера (США,94)
Анна Блинкова (66) – Каролин Гарсия (Франция, 23)
Элина Аванесян (81) – Ангелина Калинина (Украина, 44)
Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 1 по 14 июля.