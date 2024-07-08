Призовой фонд Кубка Первого канала по волейболу составит 20 млн руб.

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кубок Первого канала по волейболу с призовым фондом 20 млн руб. пройдет с 17 по 18 августа в Москве в универсальном спортивном зале "Дружба", сообщили журналистам в дирекции общественных связей телеканала в понедельник.

"Всероссийская Федерация волейбола и Первый канал представляют уникальный командный турнир с участием всех звезд российского волейбола и легендарных тренеров, который пройдет с 17 по 18 августа в Москве в универсальном спортивном зале "Дружба", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что призовой фонд составит 20 млн руб. Турнир будет показан в прямом эфире Первого канала.

17 августа состоится игра мужских команд. "Триумфатор лондонской Олимпиады и главный тренер команды "Зенит" (Санкт-Петербург) Владимир Алекно после трехлетнего перерыва взойдет на тренерский мостик против главного тренера сборной России Константина Брянского", - уточняется в сообщении.

18 августа на площадку выйдут женские сборные. Командами будут руководить: прославленный тренер Николай Карполь и чемпион мира, чемпион России, главный тренер женской сборной России Зоран Терзич, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 16 августа наставники команд проведут драфт игроков и сформируют состав своих команд.

"Мы не пожалеем ни эфирных, ни информационных, ни творческих ресурсов для продвижения этого невероятно зрелищного вида спорта. В тесной связке с Всероссийской Федерацией волейбола мы постараемся подарить нашим зрителям и болельщикам незабываемое зрелище", - сказала Ольга Черносвитова, руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала, слова которой цитируются в сообщении.

Игры пройдут 17 и 18 августа в 15.30 по московскому времени, уточняется в сообщении.

