Первая ракетка России выбыла из Уимблдона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла испанке Пауле Бадосе-Хиберт в третьем круге турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Испании.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 12-е место и является первой ракеткой России. Бадоса-Хиберт – на 93-й строчке.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.