Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки

Вид на мост Александра III в Париже Фото: Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера совершила символический заплыв по Сене, чтобы снять сомнения в качестве воды в реке, сообщает Associated Press.

В Париже с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры 2024 года. С начала лета из-за неудовлетворительного качества воды сохранялась обеспокоенность относительно возможности проведения на Сене олимпийских заплывов по программам марафонского плавания и триатлона.

Амели Удеа-Кастера проплыла несколько метров вблизи моста Александра III, где должны пройти соревнования по плаванию в открытой воде. Вместе с ней заплыв совершил французский паралимпиец Алексис Ханквинквант, которому также предстоит плыть по Сене уже во время Игр.

AP напоминает, что плавать в Сене запретили в 1923 году из-за высокого уровня загрязнения воды.

Французские политики неоднократно обещали, что река вновь станет пригодна для купания. Например, экс-президент и экс-мэр Парижа Жак Ширак в 1988 году обещал очистить Сену до конца его полномочий на посту главы города. Но сделать это не удалось.

Теперь же нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что река будет чистой, что он докажет своим примером. При этом сообщить, когда именно он искупается в Сене, французский лидер отказался.

Также поплавать в реке обещала и мэр Парижа Анн Идальго.

Если к началу соревнований возникнут сомнения относительно чистоты Сены, организаторы подготовили запасные варианты.