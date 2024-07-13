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Российский борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде-2024

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ранее принявший приглашение на Олимпиаду в Париже 2024 года российский борец Шамиль Мамедов отказался выступать на Играх, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Мамедов оставался последним в списке российских "нейтральных" борцов, чье приглашение оставалось принятым.

Ранее для участия в соревнованиях по спортивной борьбе в нейтральном статусе на ОИ-2024 были допущены: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

6 июля Исполком Федерации спортивной борьбы России принял решение отказаться от участия в ОИ-2024. В результате российские атлеты отклонили приглашение МОК.

МОК Париж Олимпиада
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