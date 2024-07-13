Боксер Магомедов высоко оценил титульные бои Батыргазиева и Гаджимагомедова

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов высказался о победах Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова в титульных боях в Серпухове.

"Я даже не сомневался в победе обоих российских боксеров. Но это бокс, всякое может быть. Я был уверен на 99% в победе обоих!" - сказал Курбанов "Интерфаксу".

"Поздравляю парней, Муслима с чемпионским титулом. Я думаю, Гаджимагомедов будет очень долго удерживать пояс и защищать его всегда в России. Это тоже большой плюс для нашей страны, для наших боксеров. А Батыргазиев, думаю, что осталось чуть-чуть и завоюет полноценный титул. У него впереди большие бои, в его весе очень много хороших соперников. Считаю, что временами ему будет сложновато приглашать соперников драться в России, но, если постараться, то все получится. В целом, это суперновость. Очень хорошо, что в России официально проводят чемпионские бои. И бой Заура Абдуллаева, санкционированный IBF, тоже очень ждем! Только вперед!" - отметил он.

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев нокаутировал ирландца Джоно Кэррола в со-главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове. На кону поединка стоял временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе.

Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов победил представителя Китая Чжан Чжаосиня в главном поединке турнира. Он завоевал чемпионский пояс WBA во втором тяжелом весе.