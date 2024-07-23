"Спартак" отстранил Соболева от тренировок с основой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой клуба, заявил спортивный директор московского ФК Томаш Амарал.

"По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой", - приводит слова Амарала "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали о том, что Соболев вот-вот перейдет в петербургский "Зенит". Однако трансфер до сих пор не состоялся, а сам 27-летний форвард смог сыграть в матче первого тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2).

Соболев играет в "Спартаке" с 2020 года.