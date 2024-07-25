Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Париже прошла жеребьевка первого круга теннисного турнира летних Игр-2024 в Париже.
Пары выглядят следующим образом:
Мужчины
Даниил Медведев – Ринки Хадзакати (Австралия)
Роман Сафиуллин – Алехандро Табило (Чили)
Павел Котов – Стэн Вавринка (Швейцария)
Женщины
Мирра Андреева – Магда Линетт (Польша)
Екатерина Александрова - Юэ Юань (Китай)
Диана Шнайдер – Элизабетта Коччаретто (Италия)
Парный разряд, мужчины
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин – Кевин Кравец/Тип Пютц (Германия)
Парный разряд, женщины
Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Оливия Гадеки/Айла Томлянович (Австралия)
Екатерина Александрова/Елена Веснина – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия)
Смешанные пары
Даниил Медведев/Мирра Андреева – Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия)
Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в качестве нейтральных атлетов, их потенциальные достижения не войдут в медальный зачет ОИ.