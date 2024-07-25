Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Париже прошла жеребьевка первого круга теннисного турнира летних Игр-2024 в Париже.

Пары выглядят следующим образом:

Мужчины

Даниил Медведев – Ринки Хадзакати (Австралия)

Роман Сафиуллин – Алехандро Табило (Чили)

Павел Котов – Стэн Вавринка (Швейцария)

Женщины

Мирра Андреева – Магда Линетт (Польша)

Екатерина Александрова - Юэ Юань (Китай)

Диана Шнайдер – Элизабетта Коччаретто (Италия)

Парный разряд, мужчины

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин – Кевин Кравец/Тип Пютц (Германия)

Парный разряд, женщины

Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Оливия Гадеки/Айла Томлянович (Австралия)

Екатерина Александрова/Елена Веснина – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия)

Смешанные пары

Даниил Медведев/Мирра Андреева – Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия)

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в качестве нейтральных атлетов, их потенциальные достижения не войдут в медальный зачет ОИ.