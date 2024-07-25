CAS отклонил апелляцию на лишение россиян золота ОИ на командном турнире фигуристов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции российских фигуристов, Олимпийского комитета России (ОКР) Федерации фигурного катания на коньках России на лишение сборной команды страны золота Олимпиады в Пекине 2022 года, сообщается на сайте CAS в четверг.

"Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции, поданные Олимпийским комитетом России, федерацией фигурного катания на коньках России и фигуристами Александром Галлямовым, Никитой Кацалаповым, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Викторией Синициной и Камилой Валиевой", - сообщили в CAS.

В нем уточняется, что апеллянты добивались от CAS решения об изменении рейтинга командных соревнований по фигурному катанию и присуждении золотой медали Олимпиады-2022.

"После слушания, состоявшегося 12 июня 2024 года, комиссия обсудила и пришла к выводу, что результаты г-жи Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно дисквалифицированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не может быть награждена золотой медалью", - сообщили в спортивном арбитраже.

Там также сообщили, что еще одна апелляция, поданная сборной Канады, которая оказалась на четвертом месте после перераспределения мест, будет рассмотрена другой комиссией. CAS не может в данный момент назвать дату решения.

CAS 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, результаты российской фигуристки с этой даты аннулированы. Решение о командном золоте сборной России на ОИ-2022 арбитраж оставил за ISU. После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований фигуристов на ОИ-2022. В результате команда США заняла первое место, Япония стала второй, а Россия - третьей.