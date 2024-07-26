Россиянин Субханкулов в августе проведет защиту пояса чемпиона Европы по версии IBA

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов проведет поединок с венгром Роландом Галосом на очередном турнире серии "Ночь чемпионов IBA".

Турнир пройдет 8 августа в Уфе, поединок будет главным событием вечера.

На кону будет стоять пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. В данный момент обладателем пояса является россиянин, завоевавший его в апреле. Тогда он также в Уфе победил румына Джеймса Череджи.

Субханкулов и Галос на профессиональном ринге не знают поражений. Оба выиграли по шесть поединков: россиянин досрочно победил в четырех поединках, венгр – в двух.

Также 8 августа свой бой в рамках турнира проведет другой представитель Республики Башкортостан Данис Габдрафиков, который в шестираундовом рейтинговом поединке в весе до 67 кг встретится с бронзовым призером чемпионата мира-2023 Мишельтом Баттумиром из Монголии.

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023 Азалия Аминева дебютирует на профессиональном ринге в рамках этого шоу. 21-летняя представительница Республики Башкортостан в шестираундовом рейтинговом бою в весе до 66 кг встретится с Рехемой Абдаллах из Танзании.

Егор Козорезов, победитель первенства России 19-22 лет, в шестираундовом поединке в весе до 63,5 кг встретится с не знающим поражений Акшай Чахалом из Индии.

Турнир 8 августа будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.