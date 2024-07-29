Завоеванное российскими фигуристами золото ОИ-2022 вручат США 7 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Награждение фигуристов после перераспределения мест командных соревнований Олимпиады 2022 года состоится7 августа, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"Церемония награждения после перераспределения медалей командных соревнований по фигурному катанию Олимпиады в Пекине пройдет в Парке чемпионов 7 августа", - сказал Адамс в ходе брифинга МОК в понедельник.

Ранее в пресс-службе МОК сообщали о том, что комитет планирует провести на Олимпиаде в Париже награждение фигуристов золотыми и серебряными медалями.

Изначально золото в командном турнире фигуристов выиграла команда России, однако в связи с тем, что одну из ее участниц, Камилу Валиеву, заподозрили в применении допинга, церемонию награждения перенесли на неопределенный срок. В результате Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил, ее результат на командном турнире аннулировали, что отбросило команду России с первого на третье место. Победителем признали сборную США, серебряным призером – команду Японии.

Между тем, ОКР и Федерация фигурного катания на коньках России оспаривают лишение россиян золота в CAS.