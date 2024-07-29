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Завоеванное российскими фигуристами золото ОИ-2022 вручат США 7 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Награждение фигуристов после перераспределения мест командных соревнований Олимпиады 2022 года состоится7 августа, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

СпортРоссию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по ВалиевойРоссию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по ВалиевойЧитать подробнее

"Церемония награждения после перераспределения медалей командных соревнований по фигурному катанию Олимпиады в Пекине пройдет в Парке чемпионов 7 августа", - сказал Адамс в ходе брифинга МОК в понедельник.

Ранее в пресс-службе МОК сообщали о том, что комитет планирует провести на Олимпиаде в Париже награждение фигуристов золотыми и серебряными медалями.

Изначально золото в командном турнире фигуристов выиграла команда России, однако в связи с тем, что одну из ее участниц, Камилу Валиеву, заподозрили в применении допинга, церемонию награждения перенесли на неопределенный срок. В результате Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил, ее результат на командном турнире аннулировали, что отбросило команду России с первого на третье место. Победителем признали сборную США, серебряным призером – команду Японии.

Между тем, ОКР и Федерация фигурного катания на коньках России оспаривают лишение россиян золота в CAS.

ОИ-2022 МОК CAS Камила Валиева фигурное катание
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