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Теннисистки Александрова и Веснина завершили выступления на ОИ

Теннисистки Александрова и Веснина завершили выступления на ОИ
Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россиянки Екатерина Александрова и Елена Веснина проиграли соперницам из Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой в первом круге теннисного турнира Олимпиады в парном разряде.

Результат – 2:6, 7:6 (7:5), 10:6 в пользу чешских теннисисток.

Таким образом, Александрова и Веснина завершают выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Веснина была заявлена только на парный турнир, Александрова ранее проиграла в одиночном разряде.

Российские и белорусские спортсмены выступают на ОИ под нейтральным флагом. Изначально было заявлено 15 россиян.

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