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Даниил Медведев и Мирра Андреева выбыли из турнира смешанных пар ОИ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева уступили итальянцам Андреа Вавассори и Сарре Эррани в первом круге турнира смешанных (микст) пар в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

Счет – 6:3, 6:2 в пользу итальянцев.

Таким образом, Медведев и Андреева завершают выступление в этой дисциплине. При этом Медведев продолжает выступать в одиночном разряде ОИ, Андреева вместе с Дианой Шнайдер сыграет в женском парном турнире.

Россияне выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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