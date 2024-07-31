"Спартак" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли московское "Динамо" в домашнем матче первого тура Пути РПЛ Кубка России.

На 37-й минуте гол забил Манфред Угальде, на 68-й – Хесус Медина (с пенальти), на 75-й – Павел Маслов.

Команды представляют группу А, в которую также входят самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо". Эти команды сыграют позднее.

Победа стала для "Спартака" второй в официальных матчах под руководством сербского тренера Деяна Станковича. До этого москвичи в РПЛ победили "Химки" (3:1) и уступили "Оренбургу" (0:2).