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Олимпийский чемпион Никита Гусев продлил контракт с ХК "Динамо"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Динамо" подписало новое соглашение с нападающим Никитой Гусевым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Контракт с Никитой Гусевым рассчитан на один сезон и носит односторонний характер", - говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина 32-летний Гусев перешел в "Динамо" из СКА в прошлом году. В 77 играх набрал 99 (26+73 по системе "гол+пас") очков, став лучшим бомбардиром и ассистентом в КХЛ.

Всего за карьеру в КХЛ Гусев провел 632 матча и набрал 611 (218+393) очков.

Динамо хоккей СКА КХЛ Никита Гусев
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