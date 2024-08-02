Россиянка Бладцева стала пятой в прыжках на батуте на ОИ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анжела Бладцева показала пятый результат в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024 в Париже.

Она заработала 55,020 балла.

Первое место заняла британка Пейдж Брайони (56,480), второе – белоруска Виолетта Бардзиловская (56,060), третье – канадка Софиан Мето (55,650).

К настоящему моменту ни один из 15 заявленных на Олимпиаду российских спортсменов в число призеров не попал.

Россияне и белорусы участвуют в ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов, в медальный зачет их достижения не войдут.