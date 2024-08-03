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Белоруссия впервые завоевала медаль ОИ в соревнованиях по академической гребле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия впервые стала призером Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле.

Как сообщает в субботу Национальный олимпийский комитет республики (НОК), белорусский спортсмен Евгений Золотой занял второе место в соревнованиях по академической гребле на дистанции 2 тыс. м на Олимпийских играх в Париже.

Сообщается, что "несмотря на стрессовую ситуацию в связи с переносом старта, Евгений показал прекрасный результат на канале Vaires-sur-Marne в столице Франции - 6 минут 42,96 секунды".

"Это первая награда на Олимпиаде в суверенной истории Беларуси в мужской академической гребле", - подчеркивают в НОК.

В активе белорусских атлетов на данный момент одна золотая и две серебряные награды на Играх в Париже.

Белоруссия
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