Белоруссия впервые завоевала медаль ОИ в соревнованиях по академической гребле
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия впервые стала призером Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле.
Как сообщает в субботу Национальный олимпийский комитет республики (НОК), белорусский спортсмен Евгений Золотой занял второе место в соревнованиях по академической гребле на дистанции 2 тыс. м на Олимпийских играх в Париже.
Сообщается, что "несмотря на стрессовую ситуацию в связи с переносом старта, Евгений показал прекрасный результат на канале Vaires-sur-Marne в столице Франции - 6 минут 42,96 секунды".
"Это первая награда на Олимпиаде в суверенной истории Беларуси в мужской академической гребле", - подчеркивают в НОК.
В активе белорусских атлетов на данный момент одна золотая и две серебряные награды на Играх в Париже.