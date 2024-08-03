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Бразильский футболист Маркиньос перешел в "Спартак"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Атакующий полузащитник Маркиньос стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Контракт с 24-летним бразильцем подписан на три года. Он будет выступать за "Спартак" под 8-м номером", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом Маркиньоса был "Ференцварош", в составе которого он стал трехкратным чемпионом Венгрии. Этих успехов бразилец добился при бывшем и нынешнем тренерах "Спартака" - Станиславе Черчесове и Деяне Станковиче соответственно.

футбол Спартак Станислав Черчесов Деян Станкович
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