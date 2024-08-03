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Хет-трик Глушенкова принес "Зениту" разгромную победу над "Ростовом"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:0 обыграли "Ростов" (Ростов-на-Дону) в третьем туре чемпионата России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Три гола забил новичок "Зенита" Максим Глушенков, отличившийся на 25-й, 35-й, 68-й минутах. По одному точному удару нанесли Педро (19) и Матео Кассьера (33).

"Зенит" набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает московское "Динамо", которое ранее в субботу со счетом 2:0 обыграло тольяттинский "Акрон".

футбол Максим Глушенков Зенит Ростов
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