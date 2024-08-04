Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC.

Соперники представляют наилегчайший вес.

По итогам пяти раундов победу Нурмагомедову присудили единогласным решением судей.

На счету 28-летнего россиянина, который является троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, теперь в смешанных единоборствах 18 побед в 18 поединках. 32-летний Сэндхаген проиграл пятый бой при 17 победах.