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Тренировки по плаванию на открытой воде в Сене отменены

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады-2024 в Париже решили отменить тренировки спортсменов, которым предстоит выступить в плавании на открытой воде. Об этом сообщает Associated Press.

Причина – низкое качество воды реки Сены.

Ранее здесь прошли старты триатлонистов, после которых поступили со стороны некоторых спортсменов поступили жалобы на плохое самочувствие. До стартов были отменены тренировки триатлонистов из-за загрязнения Сены, вызванной продолжительными дождями.

триатлон Париж Сена Олимпийские игры плавание
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