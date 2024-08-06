Тренировки по плаванию на открытой воде в Сене отменены

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады-2024 в Париже решили отменить тренировки спортсменов, которым предстоит выступить в плавании на открытой воде. Об этом сообщает Associated Press.

Причина – низкое качество воды реки Сены.

Ранее здесь прошли старты триатлонистов, после которых поступили со стороны некоторых спортсменов поступили жалобы на плохое самочувствие. До стартов были отменены тренировки триатлонистов из-за загрязнения Сены, вызванной продолжительными дождями.