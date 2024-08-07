Российский вратарь Сафонов в среду дебютирует в составе ПСЖ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов попал в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче против австрийского "Штурма".

Игра пройдет в Австрии в среду и стартует в 19:30 мск.

Для действующего чемпиона Франции это будет первый матч в нынешнее межсезонье. Соответственно, для Сафонова, перешедшего из "Краснодара" этим летом, матч станет дебютным в составе ПСЖ.

Между тем, ворота "Штурма" будет защищать другой россиянин, Даниил Худяков, перешедший летом из московского "Локомотива". Для него это тоже будет первая игра в составе новой команды.