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Российский вратарь Сафонов в среду дебютирует в составе ПСЖ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов попал в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче против австрийского "Штурма".

СпортРоссийский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"Читать подробнее

Игра пройдет в Австрии в среду и стартует в 19:30 мск.

Для действующего чемпиона Франции это будет первый матч в нынешнее межсезонье. Соответственно, для Сафонова, перешедшего из "Краснодара" этим летом, матч станет дебютным в составе ПСЖ.

Между тем, ворота "Штурма" будет защищать другой россиянин, Даниил Худяков, перешедший летом из московского "Локомотива". Для него это тоже будет первая игра в составе новой команды.

футбол ПСЖ Матвей Сафонов Даниил Худяков
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