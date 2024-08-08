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Надаль отказался от участия в US Open

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с участия в турнире Большого шлема US Open. Свое решение экс-первая ракетка мира озвучил в соцсетях.

"Я решил не участвовать в US Open в этом году. Спасибо моим поклонникам - в США в особенности, буду скучать по всем вам, увидимся в другой раз", - написал 38-летний Надаль.

За свою карьеру Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема, в том числе четыре раза US Open. Он – двукратный олимпийский чемпион, выиграл золото ОИ-2008 в одиночном разряде и ОИ-2016 – в парном. На Играх-2024 в Париже остался без наград. Испанец анонсировал, что она будет последней в его карьере.

В последнее время Надаль играл нечасто в связи с тем, что восстанавливался травмы и вызванной ей операцией.

US Open теннис Рафаэль Надаль
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