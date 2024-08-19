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Карпин вызвал Глушенкова в сборную России на сентябрьские матчи

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный список игроков, вызванных на сентябрьский сбор.

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли 38 футболистов:

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Андрей Лунёв ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва).

Защитники - Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — "Зенит", Санкт-Петербург), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – "Ростов", Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив", Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак", Москва), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара).

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Полузащитники - Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Далер Кузяев ("Гавр"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак", Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – "Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Сергей Бабкин ("Крылья Советов", Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха ("Вайле").

Ранее СМИ сообщали о конфликте Карпина с Глушенковым, из-за которого тренер не вызывал игрока на последние матчи сборной России. Между тем, накануне футболист получил травму в матче "Химки" - "Зенит".

5 сентября сборная России сыграет со Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом. Игры пройдут во вьетнамском Ханое.

футбол Валерий Карпин Максим Глушенков
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